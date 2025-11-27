Индекс частных инвестиций на Дону снизился на 9,6% в 2025 году

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области индекс физического объема частных инвестиций в основной капитал снизился на 9,6%. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на данные регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации Росстата, за первое полугодие 2025 года объем частных капиталовложений в регионе составил 224,5 млрд руб. Общий объем инвестиций достиг 321,6 млрд руб. при индексе физического объема 104,1%.

«Индекс физического объема отражает динамику капиталовложений без учета изменения цен. Расчеты ведутся в сопоставимых ценах среднегодовых за предыдущий год. Капиталовложения в основные средства включают расходы на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий, приобретение машин, оборудования и другие направления»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко