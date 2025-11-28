Ключевая ставка Банка России прогнозируется на уровне 15% в 2026 году

Средняя ключевая ставка Банка России в 2026 году может составить 15%. Показатель заложен в бизнес-план банка и отражает значительное снижение с пикового уровня в 21% в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



При этом эксперты выражают сомнения по поводу повышения прогноза средней ключевой ставки ЦБ с 12-13% до 13-15%, считая, что регулятор должен объяснить связь с длительным эффектом повышения НДС и тарифов ЖКУ во избежание дезориентации экономических субъектов.

«Обещания ЦБ по ключевой ставке часто оказываются «дельфийскими», то есть подверженными изменениям в зависимости от новых данных. В сентябре советник главы ЦБ Кирилл Тремасов предположил, что к концу 2026 года ставка может опуститься ниже 10%, однако на заседании 24 октября прогноз был пересмотрен в сторону повышения»,— отмечает первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

Аналитики прогнозируют возможную турбулентность в первом квартале 2026 года из-за повышения НДС и неопределенности в том, как скорости изменения ставок отразятся на ценах. Прогнозы по росту инфляции в первом-втором кварталах 2026 года могут подтвердиться.

Кроме этого, в первом квартале 2026 года из-за резкого снижения продаж в рамках зеркалирования по бюджетному правилу прогнозируется ослабление курса — более 90 руб. за доллар.