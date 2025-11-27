Горную тропу с видом на море откроют в Геленджике

На территории Геленджика завершается строительство второй очереди терренкура «Маркотх». Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, протяженность горной пешеходной тропы составит 16 км.

Новый туристический маршрут по горам с видом на море планируют ввести в эксплуатацию до конца года. На горной тропе обустроят площадки для отдыха, а также наружное освещение, чтобы обеспечить удобство туристов в вечернее время.

В администрации Геленджика заявили, что в комплексе пеших троп на курорте появится еще один маршрут под названием «Патриотический терренкур». Его включили в комплекс музея «Землянки штаба 18 армии» в селе Марьина Роща.

София Моисеенко