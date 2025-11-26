Главные новости за 26 ноября. Сочи

Сочинский национальный парк совместно с департаментом ветеринарии Краснодарского края провели плановую вакцинацию диких плотоядных животных против бешенства. Мероприятие, которое проводится дважды в год — весной и осенью, охватывает территории парка, прилегающие к населенным пунктам.

Организаторы паромной линии Трабзон — Сочи временно приостановили перевозки и взяли паузу до получения официальных инструкций от турецких властей. Компания не будет возобновлять работу до тех пор, пока не получит четких разъяснений.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики лицом, ранее привлекавшимся к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Жительнице курорта назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Сочи занял четвертое место в рейтинге российских городов по качеству жизни. Курорт вошек в число территорий с наиболее высокими показателями комфортности городской среды, социального благополучия и оценки доступности услуг.

В Туапсе введен локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА, сообщили в региональном оперативном штабе. Спасательные службы второй день продолжают работы в одном из многоквартирных домов, где повреждения оказались наиболее значительными.

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду проиграл тольяттинской «Ладе» в матче 28-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:5.

Стоимость авиаперелетов к новогодним праздникам заметно различается в зависимости от направления, однако южные города России, в том числе Сочи и Краснодар, остаются в числе самых доступных. В топ также вошли Среди других доступных направлений — города Поволжья и Урала, включая Казань, Уфу, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург, где средняя стоимость билета составляет около 6,5 тыс. руб.