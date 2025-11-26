Сочи занял четвертое место в рейтинге российских городов по качеству жизни, подготовленном Финансовым университетом при правительстве РФ. Курорт вошек в число территорий с наиболее высокими показателями комфортности городской среды, социального благополучия и оценки доступности услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Согласно исследованию, Краснодар также улучшил свои позиции: город поднялся с 43-го места в 2024 году на 17-е по итогам 2025-го. Новороссийск занял восьмую строчку рейтинга. Лидерами списка стали Москва, Севастополь и Грозный.

Аналитики отмечают, что Краснодар и Сочи относятся к городам с высокой самооценкой уровня материального благосостояния населения. В Сочи и Новороссийске жители реже всего выражают недовольство экологической обстановкой и обращением с твёрдыми бытовыми отходами. Также Сочи продемонстрировал самые высокие показатели удовлетворенности качеством работы образовательных учреждений — школ, колледжей и вузов — и наименьший уровень жалоб на медицинское обслуживание.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт подтвердил статус одного из лидеров железнодорожных путешествий в осеннем сезоне, заняв место в топ-10 популярных направлений: маршруты между курортом и Краснодаром суммарно составили 4,5% всех бронирований при средней стоимости проживания 10,2 тыс. руб. за сутки. Устойчивый спрос к сочинскому направлению, где маршрут Сочи—Ростов-на-Дону также вошел в десятку лидеров, эксперты объясняют развитой транспортной сетью и круглогодичной туристической инфраструктурой, сохраняющей привлекательность курорта вне пляжного сезона.

Мария Удовик