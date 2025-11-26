ХК «Сочи» уступил «Ладе»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду проиграл тольяттинской «Ладе» в матче 28-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Место на последнем рубеже «леопардов» вновь занял голкипер Илья Самсонов. Уже в самом дебюте встречи сочинские хоккеисты открыли счет благодаря американскому нападающему Максу Эллису. Однако гости смогли вернуться в игру. До конца первого периода сначала усилиями Артема Земченка «Лада» восстановила равенство, а в одной из следующих атак в большинстве Андрей Алтыбармакян вывел свою команду вперед.

Второй отрезок прошел на встречных курсах и получился результативным. В начале Райли Савчук забил третью шайбу для «Лады», а через две минуты Андрей Алтыбармакян оформил дубль. На 28-й минуте форвард гостей Никита Михайлов сделал счет крупным. На 36-й минуте Макс Эллис записал на свой счет второй гол в этом противостоянии. Третья двадцатиминутка прошла под диктовку черноморцев, которые превзошли оппонента в количестве бросков в створ ворот (14:5). В концовке основного времени в большинстве Сергей Попов поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 3:5. Сочинцы впервые уступили тольяттинцам в родных стенах.

После 28 матчей южане имеют в активе 19 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 28-го ноября в Челябинске против местного «Трактора». Будущий соперник с 31 баллом идет на шестом месте в Восточной Конференции.

Евгений Леонтьев