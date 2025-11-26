В Туапсе ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В Туапсе введен локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА, сообщили в региональном оперативном штабе. Спасательные службы второй день продолжают работы в одном из многоквартирных домов, где повреждения оказались наиболее значительными. В ближайшее время на объекте приступят к восстановлению кровли.

Фото: пресс-служба администрации Туапсе

Комиссия по оценке ущерба продолжает обход пострадавших квартир и фиксирует масштаб разрушений. Владельцам жилья в многоквартирных и частных домах, чья недвижимость пострадала в результате атаки беспилотников, рекомендовано подавать заявки через систему ЕДДС по номеру 112. После получения обращений специалисты проведут осмотр помещений и определят размер положенной материальной помощи.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что каждая заявка будет рассмотрена в индивидуальном порядке.

Мария Удовик