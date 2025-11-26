Названа средняя стоимость перелетов в Сочи на Новый год

Стоимость авиаперелетов к новогодним праздникам заметно различается в зависимости от направления, однако южные города России, в том числе Сочи и Краснодар, остаются в числе самых доступных. Такие данные представлены в исследовании сервиса «Купибилет».

Аналитики отмечают, что самым дорогим билетом, купленным на новогодние даты, стал перелет в Чили экономклассом стоимостью 244 тыс. руб. В числе наиболее затратных направлений также оказались Буэнос-Айрес — 228,8 тыс. руб., и Мендоса — 218,6 тыс. руб.

На фоне высокой стоимости международных маршрутов внутрироссийские перелеты существенно выгоднее. По данным исследования, перелет в Сочи, Краснодар или Волгоград в праздничный период обойдется в среднем в 8,2 тыс. руб. Среди других доступных направлений — города Поволжья и Урала, включая Казань, Уфу, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург, где средняя стоимость билета составляет около 6,5 тыс. руб.

Наиболее дешевыми направлениями названы Ярцево, Йошкар-Ола и Смоленск: перелет в эти города стоит около 1,2 тыс. руб. Билеты в Пристень предлагаются за 2 тыс. руб., а перелет в Санкт-Петербург на праздничные даты — от 2,2 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в преддверии стартующего в декабре горнолыжного сезона Сочи готовится принять более 400 тыс. туристов, для которых подготовлены 174 км горных трасс, сноупарки и 169 средств размещения, а для координации работы всех служб будет создан специальный оперативный штаб. При этом всесезонные курорты «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» получили дополнительное признание, став лауреатами национальной премии «Горы России» на федеральном уровне.

Мария Удовик