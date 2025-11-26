Дикие животные в Сочи получили оральную вакцину против бешенства

Сочинский национальный парк совместно с департаментом ветеринарии Краснодарского края провели плановую вакцинацию диких плотоядных животных против бешенства. Мероприятие, которое проводится дважды в год — весной и осенью, охватывает территории парка, прилегающие к населенным пунктам. Цель кампании — создание буферной зоны между Россией и Абхазией, где фиксируются случаи заражения вирусом, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Вакцинация проводится с использованием мясо-костных батончиков с сильным запахом, внутри которых расположена капсула с оральной вакциной. Метод направлен на иммунизацию лис, енотов и волков — основных переносчиков бешенства в дикой природе. Для домашних животных препарат полностью безопасен.

Исполняющий обязанности директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Баграт Еремян отметил, что главная задача вакцинации заключается в предотвращении появления бешенства в Сочи и обеспечении безопасности жителей и гостей города, подчеркнув, что коллективный иммунитет диких животных снижает риск заражения человека. Он также добавил, что за последние пять лет в Сочи не было зарегистрировано ни одного случая бешенства, что подтверждает эффективность профилактических мероприятий.

Специалисты напоминают, что признаки бешенства у животных проявляются агрессией, слюноотделением и необычным поведением, уточняя, что еноты чаще всего являются бессимптомными переносчиками вируса. Они рекомендуют при обнаружении потенциально зараженного животного обращаться в управление ветеринарии города, а в случае укуса человека — немедленно промыть рану мыльным раствором и обратиться в травмпункт.

Мария Удовик