Сочинку осудили за повторную публикацию изображений с нацистской атрибутикой

Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики лицом, ранее привлекавшимся к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Судом установлено, что в августе 2023 года фигурантка дела разместила на своей странице в социальной сети «Одноклассники», доступ к которой не был ограничен, запрещенное изображение с нацистской символикой. На опубликованной картинке был изображен солдат, стоящий на танке с обозначением «V» на башне, позади него — вооруженные люди и самолеты. В руках фигурант держал красный флаг нацистской Германии с белым кругом и крестообразным знаком «свастика», под изображением находилась надпись «Victoria».

Как следует из материалов дела, в мае 2023 года фигурантка дела уже публиковала изображение с нацистской атрибутикой и символикой Третьего рейха, за что была привлечена к административной ответственности. Повторная публикация стала основанием для возбуждения уголовного дела.

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину не признала и от показаний, данных на этапе предварительного следствия, отказалась. Однако суд, исследовав представленные доказательства, счел их достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Жительнице курорта назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик