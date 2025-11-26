Паромная линия Трабзон–Сочи приостановила работу до разъяснений Анкары

Организаторы паромной линии Трабзон — Сочи временно приостановили перевозки и взяли паузу до получения официальных инструкций от турецких властей. Об этом сообщил представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр, комментируя ситуацию РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, компания не будет возобновлять работу до тех пор, пока не получит четких разъяснений. Продажа билетов на рейсы также остановлена. Ранее перевозчик компенсировал расходы пассажирам первого рейса, которым не удалось прибыть в Сочи, а также вернул оплату за ноябрьские и декабрьские бронирования — всего более сотни человек.

Вопрос о возобновлении рейсов и обстоятельства, связанные с недопуском парома Seabridge в морской порт Сочи, обсуждаются на уровне транспортных ведомств Турции и России. По сведениям источника агентства, консультации между министерствами продолжаются.

Проблемы с заходом судна в Сочи стали известны в начале ноября. Генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян отмечал, что Seabridge, вышедший 5 ноября, ожидал разрешения более двух суток, однако не получил допуска и был вынужден вернуться в Трабзон. Пассажиры смогли покинуть судно лишь 10 ноября.

При этом, по словам господина Туркменяна, заход парома был согласован со всеми профильными службами, а линия «Сочи — Трабзон — Сочи» зарегистрирована Минтрансом России как круглогодичная до конца 2027 года.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указывал, что инфраструктура порта и города пока не готова к приему грузопассажирских судов. В частности, в пункте пропуска через границу отсутствуют мобильные инспекционно-досмотровые комплексы. В Минтрансе РФ сообщали, что такие системы не были предусмотрены проектом, но могут быть установлены дополнительно.

Мария Удовик