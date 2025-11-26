Можжевеловый лес получил статус ООПТ в Новороссийске

В границах Новороссийска появилась новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) местного значения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, статус ООПТ присвоили природной рекреационной зоне «Камчатское можжевеловое редколесье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Участок площадью 2,6 га провозглашен ООПТ местного значения решением городской думы Новороссийска от 25 ноября. На территории «Камчатского редколесья» произрастают можжевельники, наблюдается видовое разнообразие флоры и фауны.

В администрации Новороссийска подчеркнули, что в ООПТ обитает ряд паукообразных, таких как кругопряды, пауки-скакунчики, иксодовые клещи. Также в границах природной территории установили наличие желтопузика тракийского, внесенного в Красную книгу Краснодарского края, в этой зоне обитают исчезающий вид черепахи Никольского.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий в Новороссийске составляет свыше 247 га. К ООПТ в городе относятся «Прилагунье», «Пионерская роща», «Мысхако», «Южные пруды», «Урочище восьмая щель», «Восточно-Натухаевский лес» и новая ООПТ «Камчатское можжевеловое редколесье».

София Моисеенко