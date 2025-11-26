Можжевеловый лес получил статус ООПТ в Новороссийске
В границах Новороссийска появилась новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) местного значения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, статус ООПТ присвоили природной рекреационной зоне «Камчатское можжевеловое редколесье».
Участок площадью 2,6 га провозглашен ООПТ местного значения решением городской думы Новороссийска от 25 ноября. На территории «Камчатского редколесья» произрастают можжевельники, наблюдается видовое разнообразие флоры и фауны.
В администрации Новороссийска подчеркнули, что в ООПТ обитает ряд паукообразных, таких как кругопряды, пауки-скакунчики, иксодовые клещи. Также в границах природной территории установили наличие желтопузика тракийского, внесенного в Красную книгу Краснодарского края, в этой зоне обитают исчезающий вид черепахи Никольского.
Общая площадь особо охраняемых природных территорий в Новороссийске составляет свыше 247 га. К ООПТ в городе относятся «Прилагунье», «Пионерская роща», «Мысхако», «Южные пруды», «Урочище восьмая щель», «Восточно-Натухаевский лес» и новая ООПТ «Камчатское можжевеловое редколесье».