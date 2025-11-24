В Крыму создадут единую базу памятников Великой Отечественной войны

Симферополь стал отправной точкой для масштабного исследования мемориального наследия Великой Отечественной войны, которое началось в Крымском федеральном университете (КФУ) им. Вернадского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение.

В КФУ запускают создание электронной базы данных всех памятников, связанных с военными событиями на территории Республики Крым. Исследователи отмечают, что системного изучения процесса формирования этих объектов — от первых мемориалов времен освобождения полуострова до современных реконструкций — ранее не проводилось.

Работой руководит кандидат исторических наук Алексей Попов. По словам эксперта, ученые параллельно готовят иллюстрированное научно-популярное издание «Азбука памяти: крымское мемориальное наследие Великой Отечественной войны». Материалы планируют включить в учебные дисциплины для студентов-историков, посвященные политике памяти и публичной истории.

Исследование ведут в трех плоскостях: фиксируют внешний вид и расположение мемориалов, анализируют их историческую эволюцию и выстраивают «генеалогию» — условные группы по стилю, форме, тематике и авторству. Команда работает как в архивах, так и на местах, проводя полевую фиксацию.

Как отмечает господин Попов, полная систематизация памятников позволит по-новому оценить масштаб культурного наследия региона и усилить образовательный, туристический и общественный интерес к мемориальным объектам.

Анна Гречко