Эксперт DOGMA: «Мы сфокусированы на комплексном развитии территории и строительстве жилья»

Российский девелопмент вступает в эпоху эффективности и взвешенных решений.

Фото: пресс-служба DOGMA

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет» вице-президент по управлению проектами ГК DOGMA Никита Колесниченко рассказал о влиянии ключевой ставки на рынок недвижимости и как компания адаптируется к экономическим вызовам, сохраняя темпы роста.

Высокая ключевая ставка, по словам Никиты Колесниченко, кардинально изменила правила игры на рынке недвижимости:

«Сегодня в приоритете продуманная реализация девелоперских проектов. Главный фокус смещается на качество, управляемость и экономику каждого объекта».

Он отметил, что несмотря на турбулентный период, DOGMA продолжает запускать новые проекты. Компания оценивает каждую площадку с точки зрения предсказуемой маржинальности и понятных правил взаимодействия с региональными властями.

«Наше развитие началось в Краснодаре, который по динамике и конкуренции является одним из ведущих рынков страны. Благодаря сильной экспертизе в крупных кубанских проектах, сегодня мы реализуем два объекта в Московской области, а также проекты в Омске и Калуге. В 2026 году продолжим расширять присутствие на Черноморском побережье и выйдем в Анапу, на рынки Ростовской области, Санкт-Петербурга и запустим ряд проектов в Москве», – добавил Никита Колесниченко.

DOGMA продолжает комплексно развивать территории и занимает первое место в федеральном рейтинге застройщиков КРТ по версии ДОМ.РФ и ЕРЗ.РФ. В портфеле компании крупнейшие проекты такого типа в стране общей площадью почти 600 тыс. кв. м.

«Мы сфокусированы на комплексном развитии территории и строительстве жилья. Наши проекты КРТ имеют большой масштаб и подобные можно встретить не часто. Возьмем для примера ЖК «Самолет» с прогулочными зонами, бульваром, фонтанами, богатой социальной инфраструктурой – школы, детские сады, спортивные зоны, храм и даже собственное комьюнити-пространство для жителей. Сейчас это самый крупный жилой комплекс в России по данным ЕРЗ», – отметил Никита Колесниченко.

Также, по его мнению, инвестиции в городскую среду формируют позитивный социальный эффект, способствуют росту производительности труда и укрепляют доверие людей к будущему региона:

«Повышение производительности труда и развитие территорий – это взаимосвязанные процессы. Когда бизнес вкладывается в благоустройство, социальную инфраструктуру, создание комфортных условий для жизни и работы – выигрывает вся экономика. Современная городская среда формирует у людей чувство стабильности, уверенности и желания работать лучше. Такой подход позволяет регионам удерживать людей. Поэтому мы рассматриваем девелопмент не только как бизнес, но и как инструмент социально-экономического развития регионов».

Такая философия компании помогает расти и ее финансовым показателям. Это подтверждают отраслевые исследования: как пишут «Ведомости», по итогам января-сентября 2025 года, на фоне общего снижения выручки девелоперов по стране на 15%, DOGMA продемонстрировала рост на 44%.

В 2026 год компания смотрит с умеренным оптимизмом, понимая, что для оживления рынка необходимо снижение ключевой ставки до уровня не выше 12%. По словам Никиты Колесниченко, это позволит сделать ипотеку доступнее, оживить спрос как на первичное, так и на вторичное жилье и вернуть интерес частных инвесторов к недвижимости как инструменту сохранения капитала.

Никита Колесниченко также подчеркнул, что важным фактором устойчивого роста DOGMA является собственная производственная база и комплекс поддерживающих направлений – производство стройматериалов, логистика, управление коммерческой недвижимостью. В этих целях компания развивает промышленный парк «Копанской», последовательно внедряет цифровые инструменты и повышает внутреннюю эффективность.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м – на стадии возведения. DOGMA входит в тройку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдано точно в срок 96 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 11 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

https://1dogma.ru/