Главные новости за неделю 17–23 ноября. Кавказ

В пищевой промышленности Ставропольского края идет реализация 21 проекта общей стоимостью порядка 10,3 млрд руб. После ввода их в эксплуатацию будет создано около 1,3 тыс. рабочих мест.

Объем просроченной задолженности по розничным кредитам без учета ипотеки в Дагестане вырос на 84% с начала 2025 года и достиг 23,5 млрд руб. на 1 октября 2025 года. Показатель увеличился в 1,8 раза за десять месяцев текущего года (с 12,7 млрд руб. на 1 января).

В Северной Осетии с 26 по 28 ноября 2025 года во Владикавказе пройдет масштабная международная закупочная сессия в формате реверсной бизнес-миссии. В сессии примут участие более 80 предпринимателей из 28 регионов России и 20 байеров из Грузии, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ и Ирана.

Генеральная прокуратура РФ направила иск о конфискации имущества депутата Народного собрания Дагестана Муртузали Муртузалиева и членов его семьи на общую сумму свыше 850 млн руб. За последние десять лет стоимость приобретенных депутатом активов существенно превышает его задекларированные доходы, которые составили всего 61 млн руб.

Из международного аэропорта Минеральных Вод 20 ноября 2025 года отправился первый прямой рейс на туристический остров Пхукет в Таиланде. Рейс AZUR air вместимостью 336 пассажиров был продан полностью, что подтверждает высокий спрос на новое направление.

Новый корпус городской больницы в Кисловодске планируют открыть в начале 2025 года. Строительные работы находятся на завершающем этапе. Проект учитывает требования современной маршрутизации пациентов, диагностики и оказания экстренной медицинской помощи. Планировка направлена на сокращение временных затрат и повышение качества лечения. Так, новый корпус сможет выполнять свыше 10 тыс. медицинских исследований в год.

Главный редактор газеты «Молодежь Дагестана» Магомед Магомедов задержан по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, Магомед Магомедов, будучи гендиректором ГАУ РД «РИА "Дагестан"», фиктивно трудоустраивал знакомых и присваивал их зарплаты. Также его обвиняют в заключении договоров на проведение различных работ, которые фактически не исполнялись, а выделенные на них бюджетные средства были похищены.

На модернизацию курортной инфраструктуры Кисловодска направлено 2,8 млрд руб. В список перспективных объектов вошли многофункциональный культурный центр, плавательный бассейн, музыкальная школа, зоны отдыха, гидротехнические сооружения и модернизация городской больницы.

В Дагестане суд удовлетворил административное заявление Генеральной прокуратуры – признал экстремистами бывшего депутата Госдумы иноагента Магомеда Гаджиева и трех членов его семьи, их активы обратили в доход государства.

В Махачкале на 95% реализован инвестпроект по строительству крупного гостинично-курортного комплекса Atlantis Marina. Проект оценивается в 5 млрд руб. Сейчас на территории идут работы по благоустройству и озеленению. Открытие комплекса планируется в 2026 году.