На модернизацию инфраструктуры Кисловодска направлено около 3 млрд рублей

На модернизацию курортной инфраструктуры Кисловодска направлено 2,8 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

В список перспективных объектов вошли многофункциональный культурный центр, плавательный бассейн, музыкальная школа, зоны отдыха, гидротехнические сооружения и модернизация городской больницы.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в первом полугодии 2025 года Кисловодск принял около 960 тыс. человек. Из них более 600 тыс. туристов приехали с пребыванием свыше суток, около 359 тыс. экскурсантов посетили город-курорт без ночевок.

Средняя продолжительность пребывания в санаториях составила девять дней, в гостиницах — пять дней.

