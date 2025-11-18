В 2025 году объем просроченных кредитов в Дагестане вырос почти вдвое

Объем просроченной задолженности по розничным кредитам без учета ипотеки в Дагестане вырос на 84% с начала 2025 года и достиг 23,5 млрд руб. на 1 октября 2025 года. По информации коллекторского агентства «Долговой консультант», которое анализирует сведения Банка России, этот показатель увеличился в 1,8 раза за десять месяцев текущего года (с 12,7 млрд руб. на 1 января). Доля просроченной задолженности в общем портфеле розничных кредитов региона составляет 33% при объеме портфеля в 73,8 млрд руб. За весь 2024 год рост просрочек в розничных кредитах в Дагестане составил 63,7%.

В то же время в Ингушетии объем просроченной задолженности по розничным кредитам достиг 3,7 млрд руб., что на 27% больше по сравнению с началом 2025 года. За 2024 год объем просроченной задолженности в республике вырос на 74,8%, а доля просрочки в общем объеме кредитов составляет 36%. В Кабардино-Балкарии просрочка увеличилась на 31,7% и достигла 6,7 млрд руб., с долей просроченной задолженности 15%. В Карачаево-Черкесии этот показатель составляет 5,7 млрд руб., рост — 21%, доля просрочки — 18,5%. В Северной Осетии просроченная задолженность выросла на 18% и составила 9,3 млрд руб. (доля — 22,7%). В Ставропольском крае объем просроченных кредитов увеличился на 27,9% до 29,3 млрд руб. при доле просрочки 14,8%.

Среди субъектов РФ наибольшие объемы просроченной задолженности находятся в Москве (128 млрд руб.), Московской области (115 млрд руб.) и Краснодарском крае (71 млрд руб.). В целом по России объем просроченной задолженности розничных кредитов без ипотеки на 1 октября 2025 года превысил 1,463 трлн руб., что на 25% выше, чем в начале года, с приростом почти на 295 млрд руб. за девять месяцев. В среднем просроченная задолженность растет на 32,8 млрд руб. ежемесячно.

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов отмечает, что такой резкий рост просрочек связан с невозможностью части заемщиков обслуживать кредиты из-за высоких процентных ставок и значительной кредитной нагрузки. Банки в ответ ужесточают требования к потенциальным клиентам, что снижает объем нового кредитования. Таким образом, просрочки увеличиваются на фоне стагнации общего кредитного портфеля, что ведет к росту доли неплатежей. Аналитики ожидают, что к концу года банки начнут оптимизировать балансы, продавая просроченную задолженность специализированным коллекторским компаниям.

Станислав Маслаков