Ставрополье введет в эксплуатацию более 20 предприятий пищепрома
В пищевой промышленности Ставропольского края идет реализация 21 проекта общей стоимостью порядка 10,3 млрд руб. После ввода их в эксплуатацию будет создано около 1,3 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные министра экономического развития края Антона Доронина.
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
В число реализуемых проектов входят завод по розливу безалкогольных напитков, производственный элеваторный комплекс приемки, хранения и переработки сельскохозяйственного сырья, запущена линия по производству и фасовке комбикорма.
Отмечается, что с начала 2025 года в отрасли переработки уже реализовано четыре инвестиционных проекта на общую сумму около 230 млн руб. — запущено производство пивобезалкогольных напитков, построены сыроваренный цех и мукомольный комплекс, расширен выпуск булочных изделий.
«В фокусе нашего внимания также остаются планируемые к реализации четыре крупных инвестпроекта в пищевой отрасли, в том числе, относящиеся к "прорывным", на сумму порядка 30 млрд рублей, на которых будет создано более 1 тыс. рабочих мест. В числе первостепенных задач — обеспечение технологического суверенитета пищевой и перерабатывающей промышленности, как локомотива экономического роста Ставрополья»,— отметил министр.
По информации господина Доронина, за 9 месяцев 2025 года предприятия региона отгрузили на 13% больше продукции, чем в аналогичный период прошлого года — на 145,6 млрд руб. За этот период налоговые поступления от предприятий пищепрома составили 16,5 млрд руб., рост — 7,5%.
Отмечается, что в пищевой сфере Ставропольского края работают 750 предприятий на 50 тыс. рабочих мест. Свою продукцию экспортируют более 100 производителей.