В Дагестане экс-депутата Госдумы РФ признали экстремистом

В Республике Дагестан суд удовлетворил административное заявление Генеральной прокуратуры – признал экстремистами бывшего депутата Госдумы иноагента Магомеда Гаджиева и трех членов его семьи, их активы обратили в доход государства. Об этом пишет «Ъ».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным издания, в казну отошли десятки объектов недвижимости, в том числе расположенные в центре Москвы, «прибыль от эксплуатации которых направлялась на поддержку вооруженных сил Украины».

До октября 2021 года Магомед Гаджиев являлся депутатом Госдумы IV, V, VI, VII созывов, а потом был объявлен иноагентом. 21 ноября Советский райсуд Махачкалы, рассмотрев иск Генпрокуратуры, признал экстремистами господина Гаджиева (признан иноагентом на территории РФ), его сожительницу Нину Коломийцеву, а также сына экс-депутата Магомедрасула Гаджиева и сестру — Раисат Гаджилову.

После начала СВО глава семьи Гаджиев (признан иноагентом на территории РФ) уехал за границу, откуда поддерживал действия ВСУ, оказывал финансовую помощь украинским военизированным формированиям и оправдывал незаконное санкционное давление на РФ, установил надзор, пишет «Ъ».

По данным Генпрокуратуры, активное содействие фигуранту иска оказывала госпожа Коломийцева, «разделяющая его экстремистские взгляды и распространяющая дискредитирующую информацию о действиях армии России в ходе СВО». Сын и сестра фигуранта выступали держателями принадлежащих ему активов и управляли ими, обеспечивая финансово-материальную поддержку экстремистской деятельности экс-депутата. Таким образом, все четверо «образовывали группу, деятельность которой подлежит запрету на территории России».

Фигурант продолжал сохранять в РФ высоколиквидное имущество, обеспечивающее ему «прибыль для реализации экстремистских планов». Так, на его компании была оформлена коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки в Москве, Подмосковье и Дагестане совокупной стоимостью более 2 млрд руб. Кроме того, под контролем семьи Гаджиева (признан иноагентом на территории РФ) находилось предприятие, которое добывало песчано-гравийную смесь на Чирюртовском месторождении республики. Прибыль от деятельности, по данным ГП, через нелегальные схемы выводилась в США и Францию.

Для того, чтобы лишить экстремистов финансовой базы, суд обратил в доход государства все их активы.

Владимир Андреев