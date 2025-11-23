Задержан главный редактор газеты «Молодежь Дагестана»

Главный редактор газеты «Молодежь Дагестана» Магомед Магомедов задержан по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, Магомед Магомедов, будучи гендиректором ГАУ РД «РИА "Дагестан"», фиктивно трудоустраивал знакомых и присваивал их зарплаты.

Также его обвиняют в заключении договоров на проведение различных работ, которые фактически не исполнялись, а выделенные на них бюджетные средства были похищены.

Согласно данным из открытых источников, Магомед Магомедов возглавлял «РИА "Дагестан"» с 2013 по 2023 год. После этого он в течение двух лет работал директором Центра внешних коммуникаций «Главкосмоса» (дочка «Роскосмоса»). На пост главного редактора газеты «Молодежь Дагестана» господин Магомедов был назначен в 2025 году.

Мария Иванова