В Махачкале достроят гостиничный комплекс за 5 млрд рублей до 2026 года

В Махачкале на 95% реализован инвестпроект по строительству крупного гостинично-курортного комплекса Atlantis Marina. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

Проект оценивается в 5 млрд руб. Сейчас на территории идут работы по благоустройству и озеленению. Открытие комплекса планируется в 2026 году.

Для строительства был выделен участок площадью 3,2 га. На этой территории разместятся восемь зданий разной этажности, медицинский центр для лечения и реабилитации, а также апарт-отель.

В состав комплекса войдет пляж, доступный для всех жителей и гостей. На пляже будут прогулочные зоны, кабинки для переодевания, душевые, шезлонги и зонты.

Реализация инвестиционного проекта и ввод объекта в эксплуатацию создадут 500 постоянных рабочих мест.

Наталья Белоштейн