Новый корпус больницы в Кисловодске сможет проводить 10 тысяч исследований ежегодно

Новый корпус городской больницы в Кисловодске планируют открыть в начале 2025 года. Строительные работы находятся на завершающем этапе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

В здании разместят десять операционных залов по травматологии, офтальмологии, гнойной хирургии, оториноларингологии, урологии и кардиологии. В медучреждении также откроют отделение общей реанимации и интенсивной терапии с 24 койками, включая специализированные кардиологические и неврологические.

Проект учитывает требования современной маршрутизации пациентов, диагностики и оказания экстренной медицинской помощи. Планировка направлена на сокращение временных затрат и повышение качества лечения. Так, новый корпус сможет выполнять свыше 10 тыс. медицинских исследований в год.

Константин Соловьев

