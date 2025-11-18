Владикавказ примет крупнейшую международную закупочную сессию для АПК

В Северной Осетии с 26 по 28 ноября 2025 года во Владикавказе пройдет масштабная международная закупочная сессия в формате реверсной бизнес-миссии. Мероприятие организовано Министерством экономического развития региона и Российским экспортным центром в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В сессии участвуют более 80 предпринимателей из 28 регионов России и 20 байеров из Грузии, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ и Ирана.

Закупочная сессия направлена на развитие межрегиональной кооперации в агропромышленном комплексе и создание условий для выхода российских производителей на зарубежные рынки. Байеры из стратегически важных для России стран приедут искать надежных поставщиков сельхозпродукции и продуктов питания, включая безалкогольные напитки. Формат мероприятия предусматривает проведение индивидуальных B2B-встреч, которые дадут возможность российским компаниям договориться об условиях поставок напрямую с зарубежными дистрибьюторами.

Реализация данного мероприятия стала результатом исполнения поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета в сентябре 2024 года, где одна из ключевых задач — увеличить экспортные показатели и развить межрегиональное сотрудничество. Нацпроект сосредоточен на создании сквозной системы поддержки отечественных производителей, внедрении инструментов и инфраструктуры для переориентации на дружественные зарубежные рынки.

Участие в сессии примут первые лица региона и руководители Российского экспортного центра, что подчеркивает важность данного события для экономического развития Северной Осетии. Ожидается, что сессия станет ключевой площадкой для укрепления роли региона в национальной продовольственной системе, привлечения инвестиций и роста экономики через расширение экспортных возможностей, открывающих новые перспективы для сельхозпроизводителей и бизнеса региона. Поддержка экспорта и развитие внешнеэкономических связей остаются приоритетом государственной политики в 2025 году.

Станислав Маслаков