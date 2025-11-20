Генпрокуратура хочет изъять у депутата из Дагестана имущество на 850 млн рублей

Генеральная прокуратура РФ направила иск о конфискации имущества депутата Народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева и членов его семьи на общую сумму свыше 850 млн руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, за последние десять лет стоимость приобретенных депутатом активов существенно превышает его задекларированные доходы, которые составили всего 61 млн руб. Из них 26 млн руб. Муртузалиев получил с 2006 по 2023 год, когда возглавлял госкомпанию «Дагестанавтодор», а его гражданская супруга — 29 млн руб. Однако с 2012 по 2024 год депутат и его семья приобрели имущество на сумму не менее 376 млн рублей, рыночная цена которого к настоящему времени выросла до 850 млн руб. Для сокрытия реального имущества Муртузалиев переоформлял активы на родственников. Сам он зарегистрировал лишь автомобиль Lexus LX570 2017 года стоимостью 6,5 млн руб.

Сын депутата в 2014 году получил земельный участок, на котором построено шестиэтажное офисное здание поликлиники площадью более 2 тыс. кв. м со сметной стоимостью 111 млн руб. Позже здание передали дяде супруги Шикхериму Рагимову по договору купли-продажи всего за 800 тыс. рублей, при том что его доход за 16 лет составил 150 тыс. руб., что вызывает сомнения в законности сделки. Гражданской супруге оформлены квартира, нежилое помещение, земельный участок и особняк в элитной подмосковной Жуковке общей стоимостью около 200 млн руб. На этих участках прокуратура выявила незаконно построенные незарегистрированные строения с пристройками и офисными помещениями.

Иск включает 22 объекта: три в Жуковке, квартира и нежилое помещение в Москве, земельные участки, жилые и нежилые здания в Дагестане, а также автомобиль и долю в земельном участке. Среди капитальных строений — трёхэтажный жилой дом площадью не менее 510 кв. м. Помимо Муртузалиева ответчиками по делу выступают супруга Жанет Азизова, её дядя Шикхерим Рагимов, а сын Мурад привлечен в качестве третьего лица. На все объекты наложен арест. Рассмотрение иска назначено на 19 декабря в Дорогомиловском суде Москвы.

Отметим, что Муртузалиев состоит в партии «Справедливая Россия» с середины 2000-х и входит в парламентские комитеты, включая контроль за достоверностью сведений о доходах депутатов. В 2019 году сын депутата упоминался в связи с уголовным делом о хищении газа на 5,8 млрд руб., где у него проводился обыск.

Станислав Маслаков