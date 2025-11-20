Из аэропорта Минеральных Вод стартовали прямые рейсы на Пхукет

Из международного аэропорта Минеральных Вод 20 ноября 2025 года отправился первый прямой рейс на туристический остров Пхукет в Таиланде. Самолёт AZUR air вместимостью 336 пассажиров был продан полностью, что подтверждает высокий спрос на новое направление. Следующие рейсы на Пхукет запланированы на декабрь 2025 года — 3, 12, 25 число, а также в январе, феврале и марте 2026 года в даты: 6, 31 января; 12, 24 февраля; 7, 19 марта.

Аэропорт Минеральных Вод в 2025 году реализует стратегию расширения маршрутной сети, планируя открыть восемь новых направлений: четыре внутренних и четыре международных. Помимо Пхукета, в перечень международных направлений вошли Коломбо (Шри-Ланка), Гоа (Индия) и Камрань (Вьетнам). Внутренние направления включают Иркутск, Мурманск, Калининград и Хабаровск. Размер сеть обслуживания авиарейсов в аэропорту составляет 43 внутренних направления и 19 международных.

Обслуживание в аэропорту развивается интенсивно: в 2024 году аэропорт обслужил 4,86 млн пассажиров, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Международные рейсы показали рекорд - 1,07 млн пассажиров. Прогноз на 2025 год предусматривает достижение пассажиропотока в 5,07 млн, а к 2027 году — 5,67 млн пассажиров. Аэровокзальный комплекс выдерживает пропускную способность 240 рейсов в сутки, что позволяет планомерно увеличивать количество маршрутов и объемы перевозок.

Станислав Маслаков