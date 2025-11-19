Главные новости за 19 ноября. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону не смогли определить подрядчика для ремонта ливневой канализации. Причиной отказа в проведении конкурса стало недостаточное количество участников – всего была подана одна заявка.

В Ростовской области утвердили программу «Земский тренер», которая предусматривает единовременные выплаты в размере 1 млн руб. спортивным специалистам, переезжающим на работу в населенные пункты региона с численностью до 50 тыс. жителей. Программа заработает в 2026 году.

Для моногородов Гуково, Донецк и Зверево, где расположены территории опережающего развития (ТОР), будут разработаны полноценные градостроительные регламенты, как для других населенных пунктов. В случае принятия проекта моногорода смогут получить комфортные общественные пространства и развивать современную городскую инфраструктуру.

В Таганроге реализуется 78 инвестиционных проектов, общий объем которых на 2025 год составит 15,2 млрд руб. С начала года в них вложено 9 млрд руб., создано 347 новых рабочих мест.

Прокуратура Ростовской выступила с предложением установить паспортный контроль при покупке топлива. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Ростовской области. В документе сообщается, что ограничения планируют ввести на автозаправочных станциях (АЗС) с круглосуточной работой.

Государственная финансовая экспертиза по уголовным делам в отношении руководства ООО «10-ГПЗ» («Десятый подшипниковый завод») в Ростове-на-Дону установила, что сумма ущерба при выполнении гособоронзаказа предприятием составила 2,2 млрд руб. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество) и ч.2 ст.292 УК России (служебный подлог).

В 2026 году в Ростовской области компания «Спектр-Пак» намерена инвестировать в развитие производства более 100 млн руб. Предприятие планирует расширять мощности по вторичной переработке полимеров и сделать упор на автоматизацию производства.