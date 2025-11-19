На Дону производитель упаковки вложит 100 млн рублей в модернизацию

В 2026 году в Ростовской области компания «Спектр-Пак» намерена инвестировать в развитие производства более 100 млн руб. Об этом сообщила гендиректор предприятия Юлия Васильцова на «Экологической конференции», организованной «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам топ-менеджера, они планируют расширять мощности по вторичной переработке полимеров и сделать упор на автоматизацию производства. «Тонкие полиэтиленовые пленки не перерабатываются. Производительность оборудования для рециклинга стремительно падает. У нас фиксируются технические потери, поэтому мы поддерживаем предложение о снижении толщины пленок до 20 микрон», — объяснила госпожа Васильцова.

По ее словам, сегодня компаниям невыгодно производить и утилизировать первичную пленку, произведенную из полиэтилена высшего сорта, потому что предприятия вынуждены платить экологический сбор за утилизацию. «Это увеличивает себестоимость продукции, компания-производитель становится неконкурентной на рынке», — пояснила эксперт.

При этом, только крупные перерабатывающие предприятия смогут перейти на производство более экологичной и тонкой пленки. «Для этого необходимо инвестировать в расширение мощностей, установку дополнительных производственных линий», — резюмировала Юлия Васильцова.

Константин Соловьев