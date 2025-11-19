В Ростовской области в 2026 году начнет действовать программа «Земский тренер»

В Ростовской области утвердили программу «Земский тренер», которая предусматривает единовременные выплаты в размере 1 млн руб. спортивным специалистам, переезжающим на работу в населенные пункты региона с численностью до 50 тыс. жителей. Программа заработает в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно программе, участники должны будут занять свободные должности в спортивных организациях малых городов и сел. Документом определен перечень таких вакансий, среди которых инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту.

Региональное министерство по физической культуре и спорту проведет конкурсный отбор для определения получателей средств. Претенденты, занявшие первые три места, получат компенсационную выплату и обязуются отработать по трудовому договору пять лет.

В Ростовской области уже функционируют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря им в сельскую местность привлечено почти полторы тысячи медработников. Возможностями программы «Земский учитель» на Дону воспользовались более 140 педагогов. В 2025 году стартовала программа «Земский работник культуры» — к работе уже приступили 15 ее победителей.

Константин Соловьев