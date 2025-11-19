Для донских моногородов разработают градостроительные регламенты

Для моногородов Гуково, Донецк и Зверево, где расположены территории опережающего развития (ТОР), будут разработаны полноценные градостроительные регламенты, как для других населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает один из авторов проекта, вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас местные власти связаны по рукам и ногам, когда речь заходит о застройке и использовании территорий. Нет четких правил. Если закон будет принят, Гуково, Донецк, Зверево и сотни моногородов, в которых есть ТОР, получат возможность системно и грамотно выстраивать свою градостроительную политику, учитывая нужды и пожелания жителей», — отметила госпожа Абрамченко.

Вице-спикер добавила, что в случае принятия проекта моногорода смогут получить комфортные общественные пространства и развивать современную городскую инфраструктуру.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с трех действующих территорий опережающего развития (ТОР) Ростовской области — «Гуково», «Зверево» и «Донецк» — ушла часть инвесторов. В 2025 году на них зарегистрировано 29 резидентов, сделавших более 1 млрд руб. вложений. Это на 14,7% меньше, чем годом ранее, когда их было 34.

Наталья Белоштейн