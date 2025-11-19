В Таганроге объем вложений в инвестпроекты составил более 15 млрд рублей

В Таганроге реализуется 78 инвестиционных проектов, общий объем которых на 2025 год составит 15,2 млрд руб. С начала года в них вложено 9 млрд руб., создано 347 новых рабочих мест. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В городе действует более 12,6 тысяч хозяйствующих субъектов, включая 35 крупных и средних промышленных предприятий, 244 организации социальной сферы, 3,4 тыс. малых предприятий и более 9 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Среднемесячная заработная плата в Таганроге составляет 69,1 тыс. руб., что на 15,5% выше по сравнению с прошлым годом. На крупных и средних предприятиях зарплата достигает 76,7 тыс. руб., в малом бизнесе — 68,4 тыс. руб.

Также в Таганроге зарегистрировано около 27,3 тыс. самозанятых.

Наталья Белоштейн