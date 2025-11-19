Экс-главный архитектор Краснодара Машталир представила план на застройку Геленджика

До 2027 года в Геленджике отреставрируют парки, построят физкультурно-оздоровительный комплекс, планетарий и создадут «Дендропарк ощущений». Об этом сообщила бывший главный архитектор Краснодара и нынешний замруководителя Института развития градостроительства Краснодарского края Наталья Машталир, опубликовав видео Института в своем Telegram-канале.

До 2027 года в Геленджике построят футуристичный планетарий, автором проекта которого выступает АНО «Геленджик-2035». Новый объект расположится на площади свыше 3 тыс. кв. м. В планетарии планируют проводить научно-технические выставки, различные экспозиции и световые инсталляции, а также лекционные программы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Трилистник» должны достроить до 2028 года. На строительство комплекса из бюджета Краснодарского края выделили 4,8 млрд руб., о чем свидетельствует постановление губернатора Вениамина Кондратьева, опубликованное на сайте администрации региона.

Институт развития градостроительства Краснодарского края также представил проект реконструкции парка «Изумрудный» в Геленджике, проектированием пространства занимается АНО «Геленджик-2035». Парк должны ввести в эксплуатацию в 2027 году. В следующем году на курорте откроется винный город «Белый мыс», проект разрабатывает архитектурное бюро Dyer.

На территории нынешнего Андреевского парка в Геленджике построят «Дендропарк ощущений». На благоустройство дендропарка из бюджета Геленджика выделено 1,6 млрд руб., еще 9,5 млн руб. предоставили в 2018 году на разработку проектно-сметной документации. Соответствующая информация размещена в единой информационной системе «Закупки». Площадь дендропарка, открытие которого должно состояться до 2027 года, составит 63 га.

«Геленджик будет лучше Монако. Хотя, на мой скромный вкус, он уже лучше»,— подчеркнула Наталья Машталир.

Наталья Машталир заняла пост главного архитектора Краснодара в 2018 году, она работала в команде мэра Евгения Первышова. В 2021 году Машталир написала заявление об увольнении по собственному желанию. В настоящее время она занимает должность заместителя руководителя краевого Института развития градостроительства.

София Моисеенко