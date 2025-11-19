Кубанский застройщик объявил о выходе на рынок офисной недвижимости

Группа компаний «Инсити» объявила о старте нового стратегического направления бизнеса — реализации офисной недвижимости класса А.

Фото: Группа компаний «Инсити»

Как сообщили в пресс-службе застройщика, в Краснодаре под брендом компании начнутся продажи офисных центров А-класса — БЦ «Индекс» и БЦ «Консул» — общей площадью 50 тыс. кв. метров. В проекты будет инвестировано более 2 млрд рублей.

Как отмечает управляющий партнер ГК «Инсити» Леонид Черкезов, БЦ «Индекс» компания реализует в партнерстве с «Альфа банком», второй проект — самостоятельно. Строительство обоих бизнес-центров планируется завершить до 2027 года.

Бизнес-центр «Индекс» расположен в Прикубанском округе на улице Российской, 93 А. Общая площадь 13-этажного здания — 36 тыс. кв. м. Возможен выкуп площадей от 20 кв. м до 31 000 кв. м под масштабные бизнесы.

Фото: Группа компаний «Инсити»

«Консул» — деловой центр класса А общей площадью 25 тыс. кв. м. Расположен в исторической части города, по улице Ставропольская, 19. Здание высотой 14 этажей вмещает в себя офисный кластер с помещениями класса А. Здесь возможен выкуп лотов от 30 кв. м до целых этажей.

По словам Леонида Черкезова, это не первый опыт группы компаний в строительстве и управлении коммерческой недвижимостью. На сегодняшний день осуществляется комплексное обслуживание восьми торговых и торгово-развлекательных центров общей площадью более 200 тыс. кв. м и двух офисных центра общей площадью 39,7 тыс. кв. м, а также помещений стрит-ритейла и складов.

«Стоимость квадратного метра в обоих бизнес-центрах составляет от 200 тыс. руб. до 350 тыс. руб. в зависимости от этажности, вида из окон. Стоимость аренды — от 1,8 до 2,2 тыс. руб. за кв. м»,— рассказал Леонид Черкезов.

Денежные средства граждан (участников долевого строительства) для строительства жилья не привлекаются

