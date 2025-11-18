Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 18 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани не хватает 2,5 тысячи работников сельского хозяйства, заявил заместитель губернатора региона Андрей Коробка в ходе международной выставки «Югагро».

На территории Новороссийска создадут морской терминал по перевалке сжиженных углеводородов.

Прокуратура Успенского района Кубани обеспечила возвращение в муниципальную собственность земельных участков общей стоимостью более 12 млн руб. и площадью свыше 2,2 га.

Вдова убитого аниматора Кирилла Чубко заявила, что не знает, когда закончится судебный процесс с участием присяжных.

Директора агрофирмы на Кубани обвиняют в отмывании похищенных у инвесторов 30 млн рублей.

В Крыму пресечена деятельность группы, организовавшей канал нелегальной миграции.

Житель Адыгеи предстанет перед судом по обвинению в нападении на девушку в 2001 году.

Анапа и Темрюк получат 439 млн рублей на восстановление пляжей.

В результате атаки БПЛА в ночь на 14 ноября в Новороссийске пострадали 82 квартиры.

Новости компаний Все