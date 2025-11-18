Главные новости за 18 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани не хватает 2,5 тысячи работников сельского хозяйства, заявил заместитель губернатора региона Андрей Коробка в ходе международной выставки «Югагро».

На территории Новороссийска создадут морской терминал по перевалке сжиженных углеводородов.

Прокуратура Успенского района Кубани обеспечила возвращение в муниципальную собственность земельных участков общей стоимостью более 12 млн руб. и площадью свыше 2,2 га.

Вдова убитого аниматора Кирилла Чубко заявила, что не знает, когда закончится судебный процесс с участием присяжных.

Директора агрофирмы на Кубани обвиняют в отмывании похищенных у инвесторов 30 млн рублей.

В Крыму пресечена деятельность группы, организовавшей канал нелегальной миграции.

Житель Адыгеи предстанет перед судом по обвинению в нападении на девушку в 2001 году.

Анапа и Темрюк получат 439 млн рублей на восстановление пляжей.

В результате атаки БПЛА в ночь на 14 ноября в Новороссийске пострадали 82 квартиры.