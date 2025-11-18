Андрей Коробка: на Кубани не хватает 2,5 тысячи работников сельского хозяйства

В Краснодарском крае наблюдается дефицит кадров в сельскохозяйственном производстве. Об этом заявил заместитель губернатора региона Андрей Коробка в ходе международной выставки сельскохозяйственной техники «Югагро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В текущем году количество вакансий для работников сельского хозяйства на Кубани увеличилось более чем в два раза, о чем сообщили на открытии выставки «Югагро» в Краснодаре. Вице-губернатор региона Андрей Коробка, выступающий одним из спикеров на мероприятии, сообщил, что потребность в специалистах в сфере АПК составляет более 2,5 тысяч человек, и эта цифра растет ежегодно.

По словам вице-губернатора, сельскому хозяйству в Краснодарском крае требуются ученые, а также специалисты среднего и нижнего звена. Для того, чтобы покрыть дефицит кадров, в регионе ведут работу по популяризации агропромышленности.

«Популяризация — это основная часть для нашей работы. В первую очередь с малого возраста, со школьной скамьи нужно дать возможность ребенку быть причастным к разным процессам сельскохозяйственного производства. В крае существуют около 200 агроклассов в 130 школах. В рамках национального проекта мы создаем агротехнологические классы. В этом году открывается несколько классов по территории Краснодарского края»,— резюмировал Андрей Коробка.

Профориентация, как отмечает замгубернатора Кубани, должна проводиться не только на этапе раннего возраста. Отдельную работу регион проводит в средне-специальных учебных заведениях, в колледжах и техникумах.

«В Краснодарском крае достаточно много колледжей, более 10 тыс. студентов обучаются только в колледжах с сельскохозяйственной направленностью. Это армия будущих специалистов, которая должна будет прийти на сельскохозяйственные производства в разных направлениях и работать там. Колледжи делают дни открытых дверей, чтобы привлечь новых абитуриентов, но это не всегда работает. Малая доля специалистов, попадая в колледж, выходят и идут работать на предприятие.

Поручением губернатора было переформатировать программу дней открытых дверей, на протяжении двух лет мы работаем над тем, что двери СПО открываются для производителей. Работая внутри колледжей, они заключают соглашения и подписывают целевые договора со студентами. Практика дала положительные результаты»,— сообщил вице-губернатор.

В начале работы по целевым направлениям на территории Краснодарского края было заключено около ста договоров, а в настоящее время, по словам чиновника, количество целевых соглашений увеличилось до тысячи. Рост по итогам набора составил 70%.

Алина Зорина, София Моисеенко