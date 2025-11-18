Вдова убитого аниматора Чубко заявила, что не знает, когда закончится суд

В Краснодарском крае продолжается судебный процесс по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, в котором участвуют присяжные. Фигурантами проходят Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян, обвиняемые в расправе над парой весной 2023 года в составе организованной группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вдова убитого Кирилла Чубко Дарья заявила в социальных сетях, что сроки завершения разбирательства ей неизвестны. Она выразила надежду, что в 2025 году подсудимый Кеворкьян все-таки огласит свои показания, после чего свои свидетельские показания намерена дать и сама.

Интересы вдовы теперь представляет юрист Евгения Тутушкина. По ее словам, последнее заседание длилось около шести часов. Защитница отмечает, что Кеворкьян активно затягивает процесс: подает многочисленные ходатайства, но отказывается давать показания по существу. Ранее подсудимый успел пройти службу в зоне СВО, был помилован, однако вновь оказался на скамье подсудимых. Госпожа Тутушкина утверждает, что, наблюдая его поведение на заседаниях, пока не может понять его мотивов.

Артур Каверин