Директора агрофирмы на Кубани обвиняют в отмывании похищенных у инвесторов 30 млн рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя станицы Брюховецкой по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления»).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, директор агрофирмы похитил 30 млн руб., выделенные инвесторами на развитие предприятия, и часть средств легализовал через оформление фиктивных договоров беспроцентного займа на имя супруги. Полученные в кредит деньги обвиняемый использовал по своему усмотрению, возврат средств не планировался. Всего легализовано более 27 млн руб.

Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы до семи лет. Ранее бизнесмен уже был признан судом виновным в мошенничестве.

Вячеслав Рыжков