В результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали 82 квартиры

По обновленным данным, в результате атаки БПЛА в ночь на 14 ноября в Новороссийске пострадали 82 квартиры. Информацию «Ъ-Новороссийск» предоставили в отделе гражданской защиты города.

Количество квартир, поврежденных при атаке беспилотников в Новороссийске, увеличилось с 70 до 82 в результате продолжающихся мониторинговых мероприятий. В администрации сообщили, что в результате массированного налета БПЛА пострадали 10 многоквартирных домов и 7 частных домовладений. Пострадавшими признаны 164 собственника жилых помещений.

По данным отдела гражданской защиты Новороссийска, к этому моменту заявление на выплату компенсации подала только треть собственников из общего количества. Для предоставления компенсации местным жителям необходимо написать заявление в районной администрации, предоставить паспорт, СНИЛС, реквизиты расчетного счета, выписку из ЕГРН и подтверждающие документы о проживании в пострадавшей квартире.

«Размер выплаты назначается в соответствии с нанесенным имуществу ущербом»,— сообщили в отделе гражданской защиты.

За ночь с 13 на 14 ноября над Черным морем сбили 59 беспилотников, еще 66 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем. В результате атаки в Новороссийске произошел пожар на нефтебазе «Шесхарис», пострадал контейнерный терминал НУТЭП и объекты, принадлежащие АО «Черномортранснефть».

София Моисеенко