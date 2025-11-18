Жителя Адыгеи осудят по обвинению в нападении на девушку в 2001 году

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о преступлении, совершенном более двух десятилетий назад. Перед судом предстанет 47-летний житель Адыгеи, которому инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть знакомой, сообщает пресс-служба СКР.

Речь идет о событиях июня 2001 года, когда в больнице Краснодара скончалась 20-летняя девушка, доставленная с тяжелыми травмами. Тогда фигурант, по данным следствия, сумел скрыться, и расследование фактически зашло в тупик.

К делу вернулись в рамках работы группы, занимающейся раскрытием преступлений прошлых лет. Следователи и криминалисты заново изучили материалы и инициировали молекулярно-генетическую экспертизу. Эксперты выявили на одежде погибшей смешанные биологические следы неизвестного мужчины, генотип которого впоследствии был установлен по федеральной базе данных. Он совпал с профилем жителя аула Старобжегокай, после чего следствие совместно с оперативными службами проверило его возможную причастность.

По версии СК, утром 26 июня 2001 года тогда 22-летний мужчина находился на Кубанской набережной вместе с девушкой, с которой познакомился в ночном клубе. Между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами. Потерпевшая умерла в больнице спустя несколько дней. По информации следствия, в ходе допроса мужчина признал участие в произошедшем.

Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Вячеслав Рыжков