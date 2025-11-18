В Новороссийске построят терминал по перевалке сжиженных углеводородов
На территории Новороссийска создадут морской терминал по перевалке сжиженных углеводородов. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Соответствующее соглашение было подписано между «Росморпортом» и «Черноморским СПГ» на международном форуме «Транспорт России». В рамках проекта в Новороссийске произведут подбор участка с последующим строительством морского терминала. Создание морского терминала профинансирует «Черноморский СПГ».
По данным системы «Руспрофайл», АО «Черноморский СПГ» было образовано в Новороссийске в декабре 2023 года. Генеральным директором организации является Руслан Ханин. Основная деятельность компании — производство углеводородов и их производных.