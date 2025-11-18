Прокуратура вернула муниципалитету более 2,2 га земель в Краснодарском крае

Прокуратура Успенского района Краснодарского края обеспечила возвращение в муниципальную собственность земельных участков общей стоимостью более 12 млн руб. и площадью свыше 2,2 га. Ведомство выявило, что участки были незаконно оформлены с участием бывшего муниципального служащего.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в феврале 2025 года чиновница-землеустроитель администрации Убеженского сельского поселения была осуждена за мошенничество в крупном размере. Следствие установило, что она систематически выдавала фиктивные выписки из похозяйственных книг, что позволило 15 гражданам оформить право собственности на земельные участки незаконным образом.

Прокуратура обратилась в суд с требованиями признать выписки недействительными и прекратить права собственности на незаконно приобретенные участки. Суд удовлетворил все требования ведомства. Все земли возвращены в муниципальную собственность.

Мария Удовик