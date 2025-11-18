В Крыму задержали четырех человек по подозрению в организации нелегальной миграции

В Крыму пресечена деятельность группы, организовавшей канал нелегальной миграции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по республике и Севастополю. По данным ведомства, задержаны четыре человека — уроженец одной из стран Центральной Азии и трое граждан России.

Следствие полагает, что участники схемы подыскивали иностранных граждан, намеренных работать и проживать на полуострове без законных оснований. Фигуранты занимались оформлением необходимых документов, включая патенты, после чего направляли мигрантов на строительные объекты.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков