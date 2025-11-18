Главные новости за 18 ноября. Новороссийск

В результате атаки БПЛА, произошедшей в Новороссийске в ночь на 14 ноября, повреждения получили 82 квартиры.

В Новороссийске расторгли контракт на строительство новой поликлиники в Борисовке из-за недобросовестности подрядчика.

Бывший депутат ЗСК Краснодарского края новороссиец Михаил Ковалюк пойдет под суд за вымогательство 500 млн руб.

Новый морской терминал по перевалке сжиженных углеводородов построят в Новороссийске.

В 2026 году средняя заработная плата на средних и крупных предприятиях Новороссийска увеличится до 115 тыс. руб.

Оборот розничной торговли в Новороссийске составил 229,38 млрд руб.

В Новороссийске возобновили уголовное дело о нарушении прав дольщиков ЖК «Посейдон» и ЖК «Суджук-Кале».

На восстановление пляжей Анапы и Темрюкского района выделили 439 млн руб.