В Новороссийске оборот розничной торговли достиг 229,38 млрд рублей

Оборот розничной торговли по полному кругу организаций в Новороссийске в 2025 году составил 229,38 млрд руб., о чем свидетельствует оценка текущего периода в прогнозе социально-экономического развития города. Прогноз опубликован на сайте администрации.

В прошлом году оборот торговли на территории города оценили в 206,82 млрд руб., в 2023 году показатель достигал 187,82 млрд руб. По прогнозу на 2026 год, оборот розничной торговли в Новороссийске увеличится до 245,9 млрд руб., а в 2028 году он может вырасти до 285,45 млрд руб.

По крупным и средним предприятиям Новороссийска оборот розничной торговли в этом году составляет 116,29 млрд руб. В 2026 году, согласно документу, опубликованному на сайте мэрии города, оборот планируется увеличить до 125,15 млрд руб.

София Моисеенко