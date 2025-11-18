В Новороссийске расторгли контракт на строительство новой поликлиники

В Борисовке под Новороссийском приостановлено строительство поликлиники на 450 посещений, на которую выделяли около 800 млн руб. Как сообщает «Новороссийский рабочий», ссылаясь на заместителя главы города Романа Карагодина, администрация расторгла контракт с подрядчиком из-за его недобросовестности.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новую поликлинику на 450 посещений в смену в Борисовке должны были достроить в декабре 2025 года, о чем свидетельствует паспорт объекта. На прошлой неделе, по данным «НР», объект посетил заместитель губернатора Дмитрий Маслов. Чиновник зафиксировал отставание от графика строительства по некоторым позициям.

Стало известно, что работы по возведению поликлиники приостановили из-за отсутствия подрядчика. Контракт, по словам замглавы Романа Карагодина, расторгли в связи с недобросовестностью исполнителя. Работы на объекте выполняла московская компания ООО «Стройситикомплект», договор на строительство с организацией был заключен в 2024 году.

Краевой департамент строительства формирует документацию для заключения нового госконтракта. Окончательные сроки достройки поликлиники будут определены после подписания соглашения.

София Моисеенко