Более 80 квартир пострадали в Новороссийске при атаке БПЛА 14 ноября

В результате массированной атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 14 ноября, в Новороссийске пострадали 82 квартиры. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в отделе гражданской защиты города.

По обновленным данным, предоставленным в отделе гражданской защиты Новороссийска, при атаке БПЛА повреждения получили 10 многоквартирных и 7 частных домов в разных районах города. Ущерб зафиксирован в 82 квартирах. Как ранее оповещал глава Новороссийска Андрей Кравченко, основные повреждения установлены на фасадах и оконных блоках жилых домов в Южном и Центральном районах.

Пострадавшими в результате налета БПЛА признаны 164 человека, речь идет о гражданах, чье жилье получило повреждения при падении осколков беспилотников. В отделе гражданской защиты Новороссийска подчеркнули, что заявление на выплату компенсации подала только треть собственников поврежденных домов из общего количества.

Документы на компенсацию ущерба принимаются со дня объявления чрезвычайной ситуации в администрации района. Для этого новороссийцам потребуется написать заявление на месте, предоставить копию первой страницы и прописки в паспорте, СНИЛС, выписку из ЕГРН и реквизиты расчетного счета. Также потребуются два документа, подтверждающие проживание в пострадавшей квартире.

«Размер выплаты назначается в соответствии с нанесенным имуществу ущербом»,– разъяснили «Ъ-Новороссийск» в отделе гражданской защиты.

В настоящее время размер выплат и общая сумма ущерба от атаки БПЛА неизвестны. Администрация города продолжает принимать заявления от жителей пострадавших квартир и домов.

Тревога по БПЛА была объявлена в Новороссийске в полночь 14 ноября. Режим угрозы действовал девять часов и был снят только утром. За ночь над Черным морем сбили 59 беспилотников, еще 66 дронов ликвидировали над Краснодарским краем.

Падение фрагментов БПЛА в Новороссийске спровоцировало пожар на нефтебазе «Шесхарис», при атаке пострадали объекты АО «Черномортранснефть», контейнерный терминал НУТЭП и ряд жилых объектов. В результате налета беспилотников повреждения получили четыре человека.

