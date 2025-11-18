На восстановление пляжей Анапы и Темрюка выделили 439 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому поручил выделить 439 млн руб. межбюджетных трансфертов на реконструкцию пляжей в Анапе и Темрюкском районе. Документ опубликован на сайте краевой администрации.

Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

На Кубани утвердили правила предоставления и методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета региона в бюджеты Анапы и Темрюка в целях ликвидации последствий ЧС с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Денежные средства, согласно постановлению, также выделяются на разработку проектно-сметной документации по восстановлению пострадавших пляжных территорий на 2025 год и на плановые периоды 2026-2027 годов.

В 2026 году бюджету Анапы предоставят 103 млн руб., а бюджету Темрюкского района – 29 млн руб. Уже в 2027 году финансирование планируют увеличить до 240,3 млн и 67,7 млн руб. Министерству финансов Краснодарского края постановили внести в сводную бюджетную роспись региона на 2025-2027 годы ряд изменений в части перераспределения бюджетных ассигнований.

Губернатор Кубани поручил Минфину региона уменьшить объем бюджетных ассигнований для МинТЭК и ЖКХ на 132 млн руб. в 2026 году и на 308 млн руб. в 2027 году. На эти суммы увеличат объем ассигнований для департамента строительства Краснодарского края.

София Моисеенко