В Новороссийске возобновили уголовное дело о нарушении прав дольщиков «КЖС»

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав дольщиков «Кубаньжилстрой» (КЖС) в Новороссийске. Сведения опубликовали в информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше десяти лет участники долевого строительства ООО «Кубаньжилстрой» ждут ключи от квартир в жилых комплексах «Суджук-Кале-2» и «Посейдон». Компанию-застройщика признали банкротом в 2019 году, а в 2021 право на достройку получило ООО СЗ «Акстрой», но дома так и не были введены в эксплуатацию. Монтажные работы на объектах начинало ООО СЗ «Черное море», в прошлом году они также были приостановлены.

По данным информационного центра СК, многочисленные обращения дольщиков в уполномоченные органы не принесли результатов. По факту нарушения прав участников долевого строительства в Новороссийске ранее уже возбуждали уголовное дело, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Впоследствии зампрокурора Новороссийска Владимир Ильдризов отменил постановление о возбуждении уголовного дела, обжаловать решение не удалось.

В информационном центре СК РФ заявили о возобновлении уголовного дела. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя краевого СК Андрея Маслова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

София Моисеенко