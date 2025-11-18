В Новороссийске построят морской терминал по перевалке сжиженных углеводородов

В Новороссийске появится новый перевалочный терминал. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Договор о создании морского терминала по перевалке сжиженных углеводородов был подписан на XIX Международном форуме и выставке «Транспорт России». Соглашение заключили между «Росморпортом» и «Черноморским СПГ».

В рамках проекта на территории Новороссийска произведут подбор участка и выполнят строительство нового объекта с учетом действующего законодательства. По данным Росморречфлота, инвестором для возведения объекта будет выступать «Черноморский СПГ».

АО «Черноморский СПГ» образовано 22 декабря 2023 года в Новороссийске. Согласно сведениям системы «Руспрофайл», основным видом деятельности компании является производство углеводородов и их производных.

София Моисеенко