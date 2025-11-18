Экс-депутат ЗСК Михаил Ковалюк пойдет под суд за вымогательство 500 млн рублей

Заместитель прокурора Краснодарского края Валерий Чернобровкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ковалюка, бывшего депутата ЗСК Краснодарского края III и V созывов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Новороссиец Михаил Ковалюк обвиняется в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года он вместе с соучастниками под угрозой применения насилия требовал от наследницы крупного девелопера Новороссийска 500 млн руб. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края отметили, что сообщники экс-депутата ЗСК имели авторитет в уголовно-преступной среде региона.

Ковалюка задержали при передаче денежных средств. Правоохранительные органы также установили, что житель Новороссийска похитил более 2,6 млн руб., переданные ему в счет оплаты за покупку объекта недвижимости. Установлено, что факт имел место в период с октября 2017 года по январь 2020 года. Михаил Ковалюк не выполнил условия сделки и распорядился деньгами по собственному усмотрению.

Сейчас бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края находится под стражей, его имущество арестовано. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский суд Новороссийска для рассмотрения по существу.

Михаил Ковалюк являлся членом фракции «Единая Россия», депутатом ЗСК он был избран в октябре 2021 года, представляя Новороссийский одномандатный избирательный округ №28. Депутат был одним из членов комитета ЗСК по вопросам топливо-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. Полномочия Михаила Ковалюка в составе ЗСК Кубани закончились в сентябре 2022 года.

С 13 мая 2015 года Михаил Ковалюк находится на должности генерального директора ООО «Строй-Инвест». На счету экс-депутата был еще один бизнес – ООО «Кубаньбытхим». Компания производила бытовую химию под брендом «Матрешка». Как сообщал «Ъ-Новороссийск», в апреле текущего года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск администрации Новороссийска к ООО «Кубаньбытхим» о взыскании задолженности по арендной плате. Согласно решению суда, компания Михаила Ковалюка обязалась выплатить свыше 179 тыс. руб. в счет муниципалитета.

София Моисеенко