Средняя зарплата в Новороссийске вырастет до 115 тысяч рублей

Уровень средней заработной платы на крупных и средних предприятиях Новороссийска в 2026 году вырастет до 115 тыс. руб. Об этом свидетельствует утвержденный прогноз социально-экономического развития города, опубликованный на сайте администрации.

В этом году среднемесячная зарплата по крупным и средним организациям в городе составила 103,8 тыс. руб., а в 2024 году показатель был на 120% ниже и составлял 86,5 тыс. руб. Согласно прогнозу мэрии, в 2028 году средняя зарплата на предприятиях Новороссийска может достигнуть 134,7 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций без централизованного досчета в этом году составила 97,2 тыс. руб., а в 2026 году ожидается рост до 107,5 тыс. руб. При расчете данного показателя учитывается деление фонда начисленной заработной платы на среднесписочную численность работников и количество месяцев в отчетном периоде. К 2028 году размер заработной платы по полному кругу организаций планируется увеличить до 123,6 тыс. руб.

Объем отгруженной продукции по средним и крупным предприятиям Новороссийска, согласно актуальным данным на текущий период, составляет 87066,2 млн руб., в следующем году он может вырасти до 96190 млн руб.

София Моисеенко